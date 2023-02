Trois grands d'Europe s'intéressent à Randal Kolo Muani

En toute grande forme, l'attaquant français pourrait rejoindre une grosse cylindrée l'été prochain.

Il était l'une des bonnes surprises de l'effectif des Bleus lors de la Coupe du monde, il a confirmé ensuite avec l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Auteur de 12 buts et 13 assists avec son club depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani attire les regards et plusieurs clubs sont prêts à délier les cordons de la bourse l'été prochain pour le recruter.

Liverpool, Manchester United et Liverpool font notamment partie des candidats-acquéreurs. Mais l'Eintracht Francfort n'a pas l'intention de brader son attaquant français. Selon l'Equipe, le vainqueur de la dernière Europa League demandera 100 millions d'euros pour laisser partir un joueur qui était arrivé l'été dernier en provenance du FC Nantes et qui aura encore quatre ans de contrat à l'issue de la saison.