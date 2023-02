Christophe Lepoint répond à Jacky Mathijssen : "Un manque de respect, cela fait des semaines qu'on nous ch*e dessus !"

Le capitaine de Seraing s'est présenté ce lundi soir sur le plateau de La Tribune. L'occasion de répondre aux propos du sélectionneur des Diablotins.

Ce dimanche face à OHL (2-1), Seraing a brisé le signe indien en remportant sa première victoire à domicile de la saison et depuis plus d'un an. Les Métallos restent néanmoins en grand danger et de nombreux observateurs les voient déjà condamnés à la descente en deuxième division.

C'est le cas de Jacky Mathijssen, le sélectionneur des U21 de la Belgique, qui s'était exprimé par des propos plutôt sévères. "Ce Seraing-là est une équipe et un club qui, avec son stade, ses vestiaires et son public, n'a pas sa place en Pro League", avait déclaré Mathijssen.

De passage lundi soir sur le plateau de La Tribune, Christophe Lepoint, capitaine de Seraing et buteur victorieux dimanche, a tenu à remettre l'église au milieu du village. "(Sa déclaration) me reste au travers de la gorge", commence Lepoint. "Je ne vois pas l'intérêt de nous casser comme ça. Il travaille quand même à la fédération. Venant de sa part, je trouve cela mal placé (...) Critiquer le club, les vestiaires, les supporters surtout. C'est un manque de respect envers tout Seraing."

"Ca fait plusieurs semaines qu'on nous ch*e dessus", a continué le capitaine sérésien. "Regardez le Beerschot la saison passée : ils descendent avec 16 points. Et pourtant, Jacky Mathijssen n'a jamais rien dit sur eux."