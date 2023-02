Bryan Reynolds (Westerlo) intéresse en Angleterre

Prêté en janvier 2022 par l'AS Rome à Courtrai alors qu'il était sur le point de signer à Anderlecht, Bryan Reynolds (21 ans) est resté en Belgique pour une saison supplémentaire, cette fois-ci à Westerlo.

Titulaire au sein d'une équipe de Westerlo promue en Pro League et se plaçant à une belle 7e position au classement général, Reynolds a disputé 20 matchs toutes compétitions cette saison (1 but / 3 assists).

Quel avenir alors pour Reynolds à la fin de la saison, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'AS Rome ? Peut-être pas dans la capitale italienne. En effet, des sources américaines affirment que Swansea et Watford, deux clubs de Championship, pisteraient le jeune international américain (3 sélections). Westerlo voudrait garder Reynolds - évalué à 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt - au terme de son prêt. Affaire à suivre au prochain mercato !

England Championship sides Watford and Swansea City among clubs interested in American right back Bryan Reynolds, I'm told.



Reynolds is on loan at Westerlo from AS Roma. Westerlo hope to keep him on a permanent deal as well.



Reynolds, 21, has 18 apps for Westerlo this season. pic.twitter.com/byxbo5dtGo