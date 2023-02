Ibe Hautekiet sur son arrivée au Standard : "Je ne me sentais pas en confiance à Bruges"

Le jeune défenseur central est passé du Club de Bruges au Standard de Liège cet hiver.

Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, Hautekiet a parlé de son transfert cet hiver. Il y avait des discussions quant à une prolongation de contrat avec le Club de Bruges, mais ces dernières n'ont finalement rien donné.

"Le Club a proposé quelque chose, mais pas ce que nous avions à l'esprit. Je ne me sentais pas vraiment en confiance, alors nous avons commencé à envisager d'autres possibilités. Il y en a eu beaucoup, tant dans le pays qu'à l'étranger."

Au Standard, Hautekiet (20 ans) espère vite faire partie des plans de Ronny Deila avec l'équipe A. "La semaine dernière a été une semaine fatigante avec des négociations, des tests, des présentations et des transferts. Maintenant, je peux m'entraîner à fond et me reposer ensuite", a déclaré le jeune international U19 belge.