Sclessin accueillera la finale de la Coupe de Belgique féminine

La finale de la Coupe de Belgique féminine se tiendra le jeudi 18 mai 2023.

"La finale de la Coupe de Belgique féminine se déroulera cette saison le jeudi 18 mai 2023 à Liège au Stade Maurice Dufrasne, aussi appelé Sclessin", explique un communiqué de la fédération. "Le Standard dispose de superbes infrastructures, qui nous permettront à coup sûr de faire de cette journée une merveilleuse promotion pour le football féminin, d’autant plus que le club est déterminé à nous aider en mettant tout en œuvre pour attirer le plus de monde possible."

"Cette journée du 18 mai sera une véritable fête du football féminin, puisqu’en plus de la finale des équipes A, auront également lieu la finale de la Coupe de Belgique pour les WU13 et les WU16", poursuit le communiqué. "Ces deux autres rencontres se dérouleront quant à elles au SL16 Football Campus, qui dispose d’une tribune d’une capacité de 800 places."

Le Standard Femina, qualifié cette saison pour les demi-finales de la compétition face à Zulte Waregem, pourrait donc disputer la finale dans son antre. La saison dernière, les Liégeoises avaient échoué en finale face aux RSCA Women (3-0). Le Standard Femina a déjà pris sa revanche il y a quelques semaines, éliminant les Bruxelloises en huitièmes de finale. L'autre demi-finale opposera le Club de Bruges à Genk.