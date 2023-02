Sébastien Siani a décidé de raccrocher les crampons : "Je n'ai passé que de bons moments et j'ai remporté le Graal"

Actif la saison dernière à Knokke en Nationale 1, le milieu de terrain camerounais a décidé d'arrêter et dire stop l'été dernier. Le jeune retraité évolue en deuxième provinciale du côté du KSV Bredene.

Sébastien Siani a décidé de prendre sa retraite. "Si j'étais resté en Nationale 1 ou si j'étais descendu un échelon plus bas en D2 ACFF, je n'aurais pas pu passer mes diplômes d'entraîneur car les heures ne correspondaient plus avec les entraînements. C'était impossible de combiner et plus j'attends, plus les années passent. Afin de garder la forme et de rester un peu en mouvement, j'ai rejoint le KSV Bredene qui évolue en deuxième provinciale", nous confie l'ancien international camerounais (28 sélections, 2 buts).

"Je n'ai aucun regret et j'ai vécu une belle histoire dans chaque club"

"Je n'ai passé que de bons moments. De mes débuts à Anderlecht jusqu'à la fin à Knokke. J'ai été un privilégié car j'ai eu une carrière au final. Pas celle de Lionel Messi, mais elle fut grandiose pour ma famille et mon entourage. Je n'ai aucun regret et j'ai vécu une belle histoire dans chaque club. La CAN remportée en 2017 ? Le Graal ! On ne peut pas rêver mieux que ça", explique le jeune retraité âgé de 36 ans.

"J'ai toujours aimé guider les jeunes et être à leur écoute"

Le natif de Douala effectue sa reconversion dans un club qu'il connaît par coeur. "Je suis coach adjoint des U18 du KV Ostende. Je travaille aux côtés du T1 Michiel Jonckeere que je connais depuis plus de dix ans. Nous avons été champions en D2 ensemble. La collaboration se passe super bien. J'aime ce que je fais, j'apprends chaque jour et je m'adapte. J'ai toujours aimé guider les jeunes et être à leur écoute. Pouvoir partager mon expérience et ce que j'ai appris est passionnant. Puis je travaille au sein d'un club que je connais bien. Il y a des jeunes talents qu'il faut laisser grandir et qui pourraient venir frapper à la porte de l'équipe première d'ici quelques années. J'espère que le KVO va se maintenir. Il faut garder la foi", conclut Sébastien Siani.