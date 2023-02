Vincent Kompany à nouveau primé en Angleterre

Avec 65 points, soit 7 d'avance sur Sheffield United, son premier poursuivant au classement, Burnley est plus que jamais leader de Championship (D2 anglaise).

Sous Vincent Kompany, les Clarets viennent d'enchaîner 9 victoires en championnat. En janvier, ils ont gagné leurs trois matchs et n'ont encaissé que deux buts.

Le coach belge a alors été récompensé pour son travail sur le mois de janvier. Pour la 3e fois cette saison - après octobre et décembre -, il a été élu coach du mois en Skybet Championship.

Sky Bet Championship Manager of the Month 🏆

Sky Bet Player of the Month 🏆



Congratulations to both Vinny and Ian who've both won awards for their January performances, what a month for the Clarets 👏