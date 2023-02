Officiel : Roméo Lavia et les Saints n'ont plus d'entraîneur

Nathan Jones n'est plus l'entraîneur de Southampton. Après seulement trois mois à la tête du club de Premier League, le Gallois laisse la formation de Roméo Lavia à la dernière place du classement.

La défaite d'hier face à des Wolves réduits à dix, a été celle de trop pour le club, qui a annoncé que Rubén Sellés prendra en charge l'entraînement et préparera l'équipe pour le déplacement du week-end prochain à Chelsea.

Le Gallois a donc perdu neuf de ses 14 matches à la tête des Saints, toutes compétitions confondues.

"Je n'ai pas vraiment réussi à poser ma marque, j'aurais dû le faire à ce niveau. Je tiens à être honnête, j'ai laissé tomber les joueurs", déclarait Jones hier après la rencontre au micro de Match of the Day (BBC).

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones.