Westerlo perd encore des plumes dans la course au top-8 : "Sentiment mitigé"

La bataille pour le top 8 reste palpitante avec plusieurs formations encore en course.

Avec sa 7e place au classement, Westerlo s'est invité dans la course aux Play-offs dans le top-8, même s'il reste encore quelques rencontres et plusieurs équipes encore dans le coup.

Westerlo recevait La Gantoise, les deux formations ont partagé la mise au terme d'un nul spectacumaire (3-3) au Kuipje.

"Nous jouions face à un bon adversaire, et ce n'était pas notre meilleur match, j'estime donc que faire match nul est un résultat honnête. Nous aurions pu perdre ce match tout comme nous avons eu les occasions pour gagner, mais des petites erreurs nous ont amené à ce résultat final de 3-3. Le sentiment est mitigé", déclarait Jonas De Roeck au micro de Sporza.

Westerlo concède un second nul de suite et n'a gagné qu'une seule fois sur ses six dernières rencontres avant de se déplacer au Stayen dimanche.