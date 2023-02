Benfica, un adversaire vraiment à la portée de Bruges ?

C'est ce mercredi que le Club de Bruges disputera son 1/8e de finale aller de Ligue des Champions contre Benfica.

Bruges s'apprête à vivre une soirée historique. Ce mercredi, le Club disputera son premier 1/8es de finale de C1 depuis 1990-1991 et recevra Benfica. Versées dans le pot 2, les Gazelles n'étaient donc pas tête de série et s'attendaient à prendre un gros morceau. C'est finalement le club lisboète qui a été tiré au sort, alors que les joueurs de Scott Parker auraient pu rencontrer le Bayern, le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea.

Dans les jours suivant le tirage au sort, Benfica a été décrit comme un adversaire à la portée de Bruges. Mais depuis lors, les choses ont bien changé. Les pensionnaires du Jan Breydel Stadion sont dans une période creuse, pointent à la 4e place du championnat et offrent des performances qui se trouvent à des années lumières de ce qu'ils nous avaient montré en poules.

Benfica, redoutable leader de son championnat

Le club de Lisbonne réalise encore une saison impressionnante. Sous les ordres de Roger Schmidt, Benfica n'a connu la défaite qu'à deux reprises en compétition domestique : une déroute à Braga en championnat (3-0) et une élimination de la Coupe du Portugal à... Braga, le week-end dernier.

En Liga Bwin, le prochain adversaire du Club de Bruges compte cinq unités d'avance sur le FC Porto et se dirige vers un 38e titre de champion du Portugal. Lors des phases de poules de C1, Benfica a terminé premier de son groupe devant le PSG, la Juventus et le Maccabi Haifa, en remportant 4 victoires et en partageant l'enjeu à deux reprises face au club parisien. Avec 16 buts inscrits, le club portugais possède la troisième meilleure attaque de la compétition - à égalité avec le Paris Saint-Germain - derrière Naples (20) et le Bayern Munich (18).

Le meilleur club d'Europe sur le marché des transferts ?

Ces dernières années, Benfica a enchainé les très bons coups lors du mercato. Si la vente de Charles De Ketelaere à l'AC Milan contre 32M€ demeure le montant le plus élevé pour un transfert sortant en Venise du Nord, le SL Benfica compte 5 départs récents à prix d'or. Joao Félix a été vendu à l'Atlético de Madrid en 2019-2020 contre 127M€ et Enzo Fernandez vient de rejoindre Chelsea contre 121M€. Cet hiver, c'est Darwin Nunez qui a rejoint Liverpool contre 80M€. Quelques années auparavant (2017-2018 et 2020-2021), le gardien but Ederson (40M€) et le défenseur central Ruben Dias (71M€) ont troqué leur tunique rouge pour celle des Skyblues de Manchester City. Cette saison, le bilan des transferts de Benfica est largement en positif : +147M€.

Sur le plan financier, historique et sportif, Benfica et Bruges ne boxent pas dans la même catégorie. Il est donc difficile de dire que le club de Lisbonne est un adversaire à la portée du Club, même si cette affiche laisse entrevoir un mince espoir de qualification, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas contre une autre tête de série. C'est à Bruges de nous surprendre et de rééditer les exploits réalisés en poules pour espérer rejoindre les quarts de finale.