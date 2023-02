Hans Vanaken croit au déclic face au Benfica : "Nous n'avons rien à perdre"

Le Club de Bruges accueille le Benfica ce mercredi soir (21h) en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

En diificulté en championnat, le Club de Bruges aura l'occasion de se refaire une santé sur la scène européenne. Tout sera de savoir dans quel état de forme les Brugeois entameront la premier volet de cette double confrontation face à un solide adversaire, le Benfica Lisbonne, qui a terminé premier de sa poule devant le PSG et qui domine le championnat portugais.

Présent ce mardi en conférence de presse, le capitaine du Club de Bruges Hans Vanaken a pourtant prédit certaines chances de succès pour ses troupes. "En termes de résultats, les choses sont décevantes en championnat ces derniers temps. Mais en Ligue des champions, nous avons eu de la chance dans des moments importants, alors espérons que nous pourrons le faire à nouveau contre le Benfica. C'est un environnement complètement différent, qui pourrait être libérateur pour le groupe. Nous n'avons rien à perdre, seulement à gagner", a déclaré Vanaken.

"Nous avons le niveau de la Ligue des champions, nous l'avons montré avant le Nouvel An. La confiance du groupe augmente, nous nous améliorons aussi avec le nouvel entraîneur. Dès que les résultats commenceront à arriver, nous pourrons enchaîner les victoires", a continué un capitaine brugeois confiant, mais plus que jamais dans l'attente d'un déclic.

Un Vanaken dans le dur ?

Si Bruges ne performe pas comme attendu depuis plusieurs mois, c'est aussi à cause du niveau de jeu affiché par plusieurs cadres, titulaires ou joueurs importants au sein du groupe brugeois. Vanaken, malgré son but marqué ce week-end face à l'Union Saint-Gilloise (1-1), ne déroge pas à la règle et interroge quant à son état de forme.

"Lorsque vous jouez dans un club de haut niveau, c'est logique que les joueurs vedettes attirent l'attention. C'est vrai que j'ai un peu été en-dessous ces dernières semaines. Mais j'ai l'impression que je retrouve progressivement ma meilleure forme. Je peux à nouveau être décisif. J'espère le montrer contre Benfica. J'ai un sentiment positif", a assuré Vanaken.

Quelles chances de qualification ?

Une question qu'il est bien entendu trop tôt pour se poser. D'ailleurs, Vanaken ne s'y trompe pas. "Après-demain (jeudi), nos chances de passer au second tour seront un peu plus claires. Nous devons être capables de mettre en œuvre le plan que nous élaborons avec le coach. En faisant cela, nous pourrons obtenir un bon résultat et faire quelque chose au Portugal (le 7 mars, ndlr)."