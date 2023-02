Roger Schmidt n'a pas tari d'éloges à l'égard du Club de Bruges : "Nous nous attendons à un match très difficile"

Ce mercredi soir, le Club de Bruges affrontera Benfica en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans le creux en championnat, les Gazelles devront montrer un autre visage sur la scène européenne.

L'entraîneur de Benfica, Roger Schmidt, n'a pas tari d'éloges à l'égard du Club de Bruges. "Ils ont laissé une belle image lors de la phase de groupe. Ils étaient dans un groupe difficile avec le FC Porto, l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen. Ils se sont qualifiés et cela montre leur qualité. Ils ont réussi à enchaîner cinq matches sans encaisser de but en Ligue des champions, ce qui en dit long sur leurs performances défensives. En regardant l'équipe, et en l'analysant, vous pouvez voir qu'elle a beaucoup de qualité individuelle, beaucoup de vitesse, un bon mélange de joueurs expérimentés et de nouveaux joueurs. Ils ont des armes différentes, avec des joueurs de grande taille. Ce n'est pas facile de les affronter et nous nous attendons à un match très difficile", a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.

"Je m'attends à un match ouvert"

Un match ouvert ? "Nous verrons bien. Nous allons essayer de jouer notre football, actif et intense, et le Club de Bruges a aussi beaucoup de qualité en attaque, avec beaucoup de vitesse, avec de bons attaquants. Je m'attends à un match ouvert, où les deux équipes chercheront à marquer. Nous avons vraiment envie de relever ce défi, car nous avons travaillé dur pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pendant l'été, nous avons dû nous qualifier pour la phase de groupe, puis nous avons dû nous qualifier pour les phases à élimination directe et maintenant nous devons attendre trois mois pour jouer cette phase. Nous voulons jouer au mieux de nos capacités et nous verrons ce qui est possible pour nous demain", a précisé l'ancien coach du PSV.

"Nous devrons nous attendre au grand Bruges"

Le Club de Bruges traverse une mauvaise passe en championnat, Benfica est favori. "Mon expérience me dit que ce qui se fait dans d'autres compétitions n'est pas si pertinent pour la Ligue des champions. Je suis sûr que l'entraîneur, les joueurs, le club, les supporters, tout le monde est très motivé pour jouer dans cette phase à élimination directe. Ils faisaient partie d'un groupe très difficile, avec le FC Porto, ils ont battu l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen, deux équipes de haut niveau. Ils méritent d'être dans cette phase et nous devrons nous attendre au grand Bruges, où la qualité individuelle est évidente, et je ne pense pas qu'ils joueront en fonction du moment qu'ils traversent en Ligue. Demain [mercredi] sera un grand jour pour le Club de Bruges, et pour nous, Benfica, également. Je pense que les deux équipes seront et joueront à un niveau élevé", a souligné Roger Schmidt.

Rafa et Gonçalo Ramos sont-ils physiquement aptes à débuter la partie ? "Tous nos joueurs peuvent être titulaires, Rafa et Gonçalo Ramos inclus. C'était bien pour eux de rejouer à Braga, après leurs blessures. Ils ne sont peut-être pas à cent pour cent, mais ils sont prêts et très motivés pour le match. Nous verrons s'ils sont titulaires, ou s'ils entrent en jeu au fur et à mesure que le match avance."