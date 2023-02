Vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck refuse un règlement à l'amiable

L'ancien dirigeant d'Anderlecht est l'un des principaux suspects dans l'affaire des fraudes lors de la vente du club.

11 personnes et trois sociétés ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Toutes sont suspectées d'avoir un rôle dans les fraudes réalisées lors de la vente du Sporting d'Anderlecht à Marc Coucke en 2017.

Parmi les suspects, et non des moindres : Herman Van Holsbeeck. L'ancien homme fort du Sporting aurait d'ailleurs reconnu avoir fraudé lors de la vente. Selon le Nieuwsblad, il aurait refusé les arrangements à l'amiable proposés par le parquet et voudrait ainsi défendre son cas jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

Christophe Henrotay, agent de joueurs et lui aussi lié à cette affaire, aurait demandé des investigations complémentaires quant à une commission de deux millions d'euros que le club lui avait promise à l'époque.