Diables Rouges : Domenico Tedesco va accueillir deux nouveaux éléments dans son staff

Le ménage au sein du staff des Diables Rouges se poursuit.

Depuis l'arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, le staff voit plusieurs mouvements s'opérer en son sein.

Thierry Henry - qui a déjà annoncé son départ -, Anthony Barry, Erwin Lemmens (l'entraîneur des gardiens) et Inaki Bergara font partie des personnes sur lequels la fédération ne compte plus. En outre, comme l'a annoncé le Nieuwsblad, l'ancien scout Jesús Seba aurait un accord pour suivre Roberto Martinez au sein de la fédération portugaise.

Selon Het Laatste Nieuws, Andreas Hinkel et Max Urwantschky vont intégrer le staff de Tedesco. Hinkel était déjà adjoint de Tedesco à Moscou et Leipzig. C'est également le cas de Urwantschky, qui a officié en tant qu'entraîneur des gardiens aux côtés de l'Italo-allemand en Russie et lors de sa dernière expérience en Allemagne.

Reste donc à voir quel sera le rôle de Thomas Vermaelen, qui avait intégré le staff en tant qu'adjoint en mars 2022.