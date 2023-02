Gonçalo Ramos, le diamant brut du Benfica

Le Club de Bruges dispute la première manche de son huitième de finale face au Benfica ce mercredi soir. L'occasion de jeter un focus sur l'attaquant star du club lisboète, Gonçalo Ramos.

Une explosion fulgurante, qui pousse...Roman Yaremchuk vers la sortie

Après 11 buts marqués en 12 rencontres en 2020/2021 avec l'équipe B du Benfica et des premiers pas avec les A - il jouera d'ailleurs ses premières minutes en Europa League face au Standard -, Gonçalo Ramos est intégré définitivement au sein de l'équipe première la saison dernière. En Liga Portugal, il met quelques mois à s'adapter puis claque 7 buts entre décembre et mars. La tendance semble se confirmer : avec Ramos, le Benfica tient son nouveau grand espoir en attaque.

Propulsé titulaire aux côtés de Darwin Nunez en Ligue des Champions, le jeune Portugais ne laisse que très peu de place à Roman Yaremchuk. Cet été, l'ancien de La Gantoise, bien conscient qu'il n'aura qu'assez peu l'occasion de s'illustrer - il monte d'ailleurs souvent en cours de jeu dans le cadre de changements tactiques, à la place d'Everton ou de David Neres - décide de quitter Lisbonne et de rejoindre la Venise du Nord. Un transfert d'envergure inédite en Belgique, discuté à l'époque avec Nordin Jbari, et qui ne se passe d'ailleurs pas exactement comme prévu pour l'instant.

Une soirée dont Cristiano Ronaldo se souviendra encore longtemps

Auteur de 9 buts en 13 matchs de championnat avec Benfica, Ramos est sélectionné logiquement avec le Portugal pour disputer la Coupe du monde 2022. En match amical de préparation face au Nigéria, il claque un but et distribue un assist pour sa première sélection.

Derrière la légende Cristiano Ronaldo dans la hiérarchie des attaquants, Ramos doit se contenter de maigres minutes en fin de rencontre face au Ghana puis l'Uruguay en phases de poules. Mais, alors que le Portugal s'apprête à affronter la Suisse en 8e de finales et que les performances offensives de l'équipe sont bien trop tributaires d'un CR7 vieilissant et dans la tourmente après ses déboires à Manchester United, le sélectionneur Fernando Santos décide de poser un choix fort : celui d'aligner le jeune Ramos à la place de Ronaldo. Du jamais vu, qui crée un véritable tremblement de terre dans l'opinion et la presse locales.

Au diable les conventions et la frustration à peine dissimulée de Ronaldo, Ramos est prêt à s'annoncer aux yeux du monde entier. Après à peine 17 minutes, il récupère un ballon dans la surface et, dans un angle étroit, fusille Sommer d'une frappe surpuissante qui termine sa course dans le toit du but. Un magnifique golazo, auquel Ramos ajoute deux buts et un assist dans une victoire retentissante 6-1. A 21 ans, il vient de planter un triplé face à la Nati en huitièmes de finales de la Coupe du monde. Voilà ce qu'on appelle un passage de flambeau fait tout sauf en douceur.

Des stats impressionnantes, mais encore bien tendres en Ligue des Champions

Depuis le début de la saison, Ramos pète des flammes. Il en est déjà à 18 buts et 7 assists en 29 matchs. Un total bien entendu impressionnant pour celui qui n'est en qu'à sa deuxième saison complète au niveau professionnel, mais qui n'est pas amélioré par ses statistiques en Ligue des Champions. Auteur d'un triplé face à Midjtylland en phases de qualification puis d'une autre réalisation au tour suivant face au Dynamo Kiev, Ramos s'est presque montré muet depuis sur la scène européenne. Titulaire lors des 6 matchs de poules, il n'a marqué que dans la plantureuse victoire face au Maccabi Haifa (1-6) lors de la dernière journée, qui a permis au Benfica de passer devant le PSG au classement du groupe H suite à un meilleur total de buts à l'extérieur.

Auteur de 4 buts (3 en championnat, 1 en Coupe de la Ligue) depuis son retour de la Coupe du monde, Ramos n'a en tout cas pas baissé de régime et devrait être l'une des attractions du Benfica en 2023, actuel leader du championnat du Portugal et donc en lice pour une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Un Ramos encore incertain pour ce mercredi soir

Le Club de Bruges est donc prévenu et devra se montrer très solide en défense pour contrer le nouveau serial buteur des Aigles. Du moins, si ce dernier vient à être totalement disponible pour la rencontre de ce mercredi soir sur la pelouse du Jan Breydel.

Ramos a en effet loupé les deux dernières rencontres de championnat suite à des soucis musculaires. Comme l'a déclaré le coach du Benfica Roger Schmidt dans des propos relatés par Record, le jeune attaquant n'est "peut-être pas encore à 100 %" - c'est aussi le cas de Rafa Silva -, raison pour laquelle Ramos ne figure pas dans notre onze probable du Benfica pour cette rencontre. Ce qui serait un sérieux désavantage pour le Benfica pour ce match aller. Les fans portugais ne s'y trompent en tout cas pas et estiment à 85,7 % selon un sondage lancé par A Bola que l'attaquant devrait être titulaire ce soir.

Si Ramos vient à ne pas démarrer cette rencontre, les hommes de Parker auront tout intérêt à en profiter, car il y a une manche retour dans trois semaines...