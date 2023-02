Anderlecht est prévenu : "Ludogorets ? Je les mettrais dans le top 5 en Belgique"

Sami El Anabi, défenseur central passé par les jeunes de Virton dont il était capitaine, a joué dans deux clubs de Bulgarie. Il est clair : Anderlecht doit se méfier de Ludogorets ce jeudi soir.

Sami El Anabi (22 ans) a rejoint le Cherno More Varna en 2021 après un bref passage en Espagne. L'ancien capitaine des Espoirs de l'Excelsior Virton était encore jeune et n'a eu que peu de temps de jeu en D1 bulgare (au Cherno More, puis au Spartak Varna) mais impossible de passer à côté de Ludogorets depuis quelques années. "Ils survolent le football bulgare. C'est une très bonne équipe, vraiment, qui joue bien au football. Ludogorets compte beaucoup d'internationaux, surtout bulgares mais d'autres également", prévient El Anabi quand nous le contactons.

Rien à voir, donc, avec un déplacement à Ostende. "Ca joue vraiment bien, offensif, direct, avec notamment quelques très bons joueurs brésiliens", pointe notre interlocuteur. "Ludogorets est aussi une bonne vitrine, beaucoup de joueurs se disent qu'ils préfèrent venir à Ludogorets et jouer l'Europe plutôt que dans un petit club ailleurs. Il faut se dire qu'ils avaient battu l'AS Rome à domicile en Ligue Europa". Anderlecht va donc devoir se méfier : "Ils sont très forts à domicile. Je placerais Ludogorets dans le top 5 en Belgique, sans hésiter".

Une ambiance plus feutrée qu'ailleurs en Bulgarie ?

La très moderne Ludogorets Arena n'est cependant pas l'ambiance la plus chaude de Bulgarie. "Ce n'est pas un vieux club traditionnel comme le CSKA Sofia, le Cherno More ou le Spartak Varna", souligne Sami El Anabi. "L'ambiance est différente, le stade plus moderne". Le jeune belgo-marocain a récemment signé au Wydad Casablanca, quittant la Bulgarie dont il assure garder de bons souvenirs. "Avec le Spartak Varna, j'ai joué devant 15.000 personnes, puis on s'est déplacés au Levski Sofia devant 30.000 personnes...ce sont des souvenirs incroyables", conclut-il.