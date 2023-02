Tajon Buchanan (Bruges) sur les tablettes d'un club de Premier League ?

Si Bruges traverse une mauvaise passe, le talent de Tajon Buchanan ne passe pas inaperçu. Et si le Canadien ne faisait pas long feu au Club ?

Tajon Buchanan était arrivé en janvier 2022 avec l'étiquette de grand talent du football canadien. Cette saison, le Canadien est un peu retardé dans son évolution par la saison délicate du FC Bruges, mais ses qualités sont évidentes, et Buchanan les a également étalées au Mondial 2022. Auteur d'un but et 3 assists avec Bruges, il intéresse déjà plusieurs clubs européens ; selon Ekrem Konur, journaliste travaillant notamment pour Marca et ESPN, l'un d'eux aurait entamé des négociations.

Il s'agirait de Leeds United. Le club de Premier League aurait même émis une offre à hauteur de 24 millions d'euros pour transférer Buchanan l'été prochain. Un montant qui pourrait convaincre Bruges, car Tajon Buchanan est estimé pour la moitié (12 millions) par Transfermarkt !