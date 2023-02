Anderlecht intente une action en justice suite aux articles parus dans Humo

Le club s'était indigné à la sortie de l'article, et a décidé de passer à l'action.

Le club a décidé de poursuivre l'auteur des articles parus sur Humo, suite à son article concernant Wouter Vandenhaute, comme annoncé sur son site Web.

"Le Royal Sporting Club Anderlecht intente une action en justice à la suite de l'article de l'hebdomadaire HUMO paru le 7 février 2023, intitulé “Mauve Malaise: de diepe crisis bij RSC Anderlecht”, et de la parution sur HUMO.be du 15 février 2023 intitulée “Mauve Malaise. Onze journalist blikt terug op het ophefmakende artikel over Anderlecht”."

Celui-ci avait fait grand bruit à sa diffusion, et le club s'était d'abord indigné.

Aujourd'hui, le Sporting considère que ces articles donnent une image négative et erronée de la direction du club et du fonctionnement quotidien du club : "Le club estime que le journaliste a violé la norme de diligence et a commis des erreurs en écrivant les articles. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le journaliste en question dépeint le club de cette manière."