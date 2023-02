Conference League : voici l'adversaire du Sporting d'Anderlecht en 8es de finale !

Ce vendredi à 13h, l'UEFA a effectué le tirage au sort de l'Europa Conference League. Anderlecht et La Gantoise étaient concernés, et voici leur tirage !

Le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise se sont hissés au bout du suspens et des tirs au but en 8es de finale de la Conference League, ce jeudi. Tous deux avaient les mêmes tirages potentiels pour le prochain tour, avec quelques noms à éviter et quelques tirages accessibles. Ce vendredi, à 13h, ils étaient fixés.

Et Anderlecht n'est pas verni : le RSCA affrontera Villarreal, multiple vainqueur de l'Europa League et parmi les grands favoris de cette Conference League. De son côté, La Gantoise tire un autre gros morceau à savoir l'Istanbul Basaksehir.

Tirage complet :

La Gantoise - Istanbul Basaksehir

Anderlecht - Villarreal

AEK Larnaca - West Ham United

Lazio Rome - AZ Alkmaar

Lech Poznan - Djurgarden

Fiorentina - Sivasspor

FC Bâle - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - OGC Nice