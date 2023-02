L'Antwerp manque l'opportunité de rattraper l'Union Saint-Gilloise !

Mauvaise affaire pour l'Antwerp, du côté d'OHL. Le Great Old a laissé filer deux points qui auraient pu lui permettre de rejoindre l'Union Saint-Gilloise.

L'Union reste finalement seule deuxième, malgré sa défaite sur la pelouse de Westerlo. Ce dimanche à OHL, l'Antwerp a été contraint au partage par des Louvanistes accrocheurs. C'est même OHL qui a pris l'avantage en profitant des espaces laissés par un Antwerp maladroit : Louis Patris est stoppé fautivement par Avila dans le rectangle, et Jon Dagur Thorsteinsson transforme le penalty (34e, 1-0).

La montée au jeu de Calvin Stengs en seconde période a permis aux Anversois d'imprimer plus de rythme dans la rencontre, trouvant notamment le poteau via le jeune Arthur Vermeeren. Gyrano Kerk finira par égaliser sur corner (60e). Mais OHL reprenait de plus belle et il fallait une intervention in extremis d'Avila pour éviter le 2-1. Jürgen Ekkelenkamp manquait lui aussi la balle de match en fin de rencontre et le score restait de 1-1, laissant l'Antwerp à 2 unités de l'USG.