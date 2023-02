Un club belge a également tenté d'attirer Dante Vanzeir

Parti aux New York Red Bulls cet hiver, Dante Vanzeir aurait également pu rejoindre un autre club belge. L'histoire remonte à l'été dernier.

Auteur de 48 buts et 21 assists en 91 rencontres sous le maillot unioniste, Dante Vanzeir attirait de plus en plus l'attention lors des derniers mercatos. Avant de partir en MLS du côté des New York Red Bulls, l'attaquant formé à Genk était déjà fortement convoité cet été après son incroyable saison aux côtés de Deniz Undav. Si l'Allemand est parti à Brighton, Vanzeir est, lui, resté dans la capitale.

Pour Het Laatste Nieuws, il révèle pourquoi il n'est pas parti, alors que le Club de Bruges était sur le coup : "S'ils me voulaient vraiment, ils auraient fait plus d'efforts. Peut-être que c'était surtout pour faire pression sur le dossier Casper Nielsen de toute façon", a-t-il déclaré". Selon le quotidien, la direction brugeoise n'a proposé que 2,5 millions pour le transférer. L'Union a donc bien fait d'attendre quelques mois supplémentaires.