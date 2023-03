Faillite de la VAR ? Le département des arbitres va s'expliquer

Au département des arbitres, les critiques des derniers jours sont naturellement arrivées. Ils veulent donc donner plus d'explications vendredi prochain sur ce qui s'est passé le week-end dernier et lors du match de Coupe entre le KV Malines et Zulte Waregem.

Le département des arbitres organise une réunion vendredi avec des journalistes de tous les médias. Y participeront Herbert Fandel, le patron des arbitres, et Bertrand Layec, directeur technique des arbitres belges. La discussion portera sur les derniers événements concernant la VAR ces derniers jours. Lors de la dernière Bataille des Flandres, il y a eu une grande consternation lorsque Tajon Buchanan n'a pas reçu un carton rouge et lors de la rencontre Cercle de Bruges-Eupen, il y a eu cette phase litigieuse lors du conctact entre Gassama et le gardien brugeois Majecki. Et puis, hier, il y a eu le carton rouge de Ciranni qui a provoqué la colère de Zulte.