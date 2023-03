Eliminé de FA Cup, Tottenham "ne regrette pas" s'être passé de son meilleur buteur

Tottenham est éliminé de la FA Cup après sa défaite face à Sheffield United (1-0) ce mercredi soir.

Face à Sheffield United, dauphin du Burnley de Vincent Kompany en Championship, Tottenham a essuyé une nouvelle désillusion. Les Spurs devront (encore) patienter avant de remporter un titre, ce qui ne va pas calmer les moqueries adressées quant à leur palmarès.

Un choix a plus particulièrement surpris avant le coup d'envoi : celui de se passer d'Harry Kane, le meilleur buteur du club, dans le onze de base. L'attaquant anglais n'est en effet monté qu'à la 65e minute de jeu à la place de Richarlison.

Questionné quant à ce choix en conférence de presse, le coach adjoint de Tottenham Christian Stellini - Antonio Conte récupérant encore de sa opération chirugicale à la vésicule biliaire - n'a pas éprouvé de regrets. "Ce n'est pas un regret. Nous avons beaucoup de matchs. Harry Kane a joué lors des six derniers matchs, une fois avec de la fièvre, une fois avec un problème. Nous devons prendre soin de notre meilleur joueur", a commenté Stellini selon la BBC.

Tottenham n'aura donc plus que la Ligue des Champions cette saison - face au Milan AC, avec un retard d'un but à remonter, et devra viser le haut du classement de Premier League. "Je pense que nous avons manqué une grande opportunité", a continué Stellini. "Nos matchs ne sont jamais faciles. Nous devons être plus consistants - c'est une question de mentalité."