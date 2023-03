Ronny Deila livre la recette pour gagner contre Westerlo

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège affrontera Westerlo lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila pourra compter sur l'ensemble de son groupe pour la réception de Westerlo. "Stipe Perica fait son retour dans le groupe et est disponible pour ce match", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "Il ne nous reste que des matchs importants, c'est comme des finales de Coupe. Westerlo est un adversaire costaud qui avait gagné lors de la manche aller, et c'est sûr que ce ne sera pas une rencontre facile. Ils sont très bons depuis le début de saison et sont au même niveau que nous. Ce n'est pas une coïncidence. Mais j'adore être dans ce genre de situation et affronter les meilleures équipes. Ils ne viendront pas à Sclessin pour attendre et jouer la contre-attaque. Ils joueront un football positif, à nous de bien défendre, de garder le ballon et de le faire circuler rapidement", a souligné le technicien norvégien.

Au match aller, les Rouches s'étaient inclinés 4-2 au Kuipje. "Une équipe qui prend beaucoup de risques, qui est très offensive et qui possède des joueurs très rapides. Il faudra également faire attention à leur flanc gauche. De Cuyper ? C’est un super joueur, mais ce n’est pas non plus un attaquant. Il n’y a pas de plan pour le neutraliser", a conclu Deila.