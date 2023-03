Le nouveau patron de l'arbitrage répond à la demande des clubs et des médias : "Cette solution devrait permettre de dissiper beaucoup de malentendus"

Suite aux événements du week-end dernier (Club de Bruges-Gand et Eupen-Cercle), le département des arbitres a organisé une table ronde avec un certain nombre de journalistes. Il a notamment été question de la décision concernant le carton rouge non donné à Tajon Buchanan.

Présents à l'interview : le nouveau CEO Herbert Fandel et le directeur technique Bertrand Layec. Fandel est allé droit au but. "Écoutez, les arbitres sont trop présents en ce moment. Il y a trop d'émotions qui circulent. La pression sur un seul homme est devenue trop forte. J'ai envie de le qualifier moi-même d'inhumain", faisait-il référence à Kevin Van Damme, le responsable de la VAR du match entre le Club de Bruges et Gand.

"Nous devons protéger ce jeune homme. Les gens ne peuvent pas accepter les erreurs de la VAR. Ils pensent que ces personnes se détendent devant une télévision. Il y aura toujours des erreurs, étant entendu que l'erreur de dimanche est incompréhensible bien sûr."

"C'est une grosse erreur de la part d'un jeune arbitre qui a une bonne image dans le milieu du football", a poursuivi l'Allemand. "Je compare cela à un attaquant qui rate devant un but vide. Il faut aussi l'entraîner, tout comme un arbitre. Nous devons le réintégrer dans notre équipe. Mais bien sûr, cela ne devrait jamais arriver. Le fait est qu'il est un bon arbitre".

Les clubs et les médias demandent depuis un certain temps déjà une meilleure communication. "Nous en discutons avec la Pro League. Nous devons ouvrir la communication, être plus transparents. Que les gens sachent ce qui se passe. Mais parfois, ce n'est pas si facile", a déclaré Fandel, qui a envoyé à son directeur technique pour plus d'explications.

Layec. "Nous devons respecter les règlements de l'IFAB et de la FIFA. En pratique, nous devons trouver des accords. Pour ouvrir la fin de la discussion, par exemple. Il devrait être possible pour les téléspectateurs d'avoir plus d'explications, mais actuellement c'est formellement interdit par l'IFAB. Nous discutons également de la possibilité de permettre aux arbitres de donner des explications aux médias un ou deux jours après un match, dans un délai de quelques semaines. Cela devrait permettre de dissiper beaucoup de malentendus."

Entre-temps, des pourparlers ont également eu lieu avec des représentants de La Gantoise. "Hier, nous avons eu une autre réunion avec Anderlecht, la semaine précédente avec le Cercle de Bruges", a indiqué Layec. "Nous avons rencontré Gand ce matin et c'était constructif. Nous avons mis tous les problèmes sur la table".

Mais comment expliquer à Gand que cette erreur n'a pas été vue ? "Ils n'ont pas lu la situation correctement. Le redémarrage de la course était trop rapide, en plus il y avait une faute technique. Kevin aurait dû insister pour vérifier à nouveau. Le processus n'était pas correct", a expliqué Layec.

Les relations avec les clubs, quant à elles, se sont envenimées. "Nous avons besoin les uns des autres. Faites attention, car tous les commentaires peuvent avoir des conséquences importantes pour l'un des acteurs dont le football a tant besoin", a répondu Fandel. "Je pense que nous devons nous serrer les coudes."