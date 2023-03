Chelsea et son "problème à 680 millions d'euros"

Depuis la fin du mercato d'hiver avec des dépenses records, Chelsea n'a pas réussi à trouver la recette parfaite. Face à Dortmund, le club de Londres joue un gros coup.

Chelsea a signé pas moins de 17 joueurs entre l'été dernier et cet hiver. Néanmoins, les résultats ne sont pas au rendez-vous malgré une très récente victoire face à Leeds. Graham Potter a un problème de "luxe". Outre-Manche, on parle du "problème à 600 millions de livres" (680 millions d'euros).

"On a besoin de ressources pour gagner, mais il faut plus que cela (…) Il y a des choses que l’argent ne peut pas acheter et c’est là-dessus que je dois faire mon travail", avait déclaré Potter après le mercato.

Sur 19 onze de départ en Premier League cette année, l'entraîneur de Chelsea a effectué 80 changements. Tout ça pour se retrouver à une triste dixième place entre Brentford et Aston Villa.

"Nous avons besoin de stabilité (…) Il nous manque la complicité, la fluidité et la confiance qui vient quand on se connaît les uns les autres."

Défait au match aller (1-0), les Blues vont devoir relever la tête face à Dortmund. S'il est toujours en place à l'heure actuelle, Potter joue peut-être son avenir avec l'Europe.