Harry Kane effondré : "Un coup de poignard dans le cœur"

Tottenham n'a pas su faire mieux qu'un piètre 0-0 à domicile face au Milan AC. Un match nul qui sonne le glas de l'élimination des Spurs en Ligue des Champions.

Obligé de refaire un retard d'un but, Tottenham n'a pas réussi à trouver la faille face au Milan AC. Finaliste de l'édition 2019, les Spurs quittent la Ligue des Champions la tête basse, dès les huitièmes de finale.

Auteur de plusieurs occasions manquées dont une immense en fin de match face à Maignan, l'attaquant de Tottenham, Harry Kane, était las. La semaine des Spurs avait de plus commencé ce week-end de la pire des manières, avec une élimination en FA Cup face à Sheffield United. Une défaite qui avait donné un véritable coup de "poignard dans le coeur" de l'Anglais.

Tottenham n'a plus que la Premier League pour sauver sa saison, ce qui ne sera pas tâche aisée puisque les Londoniens sont actuellement 4e, mais pourraient sentir le souffle de Liverpool et de Newcastle dans leur dos - les deux équipes ont encore respectivement 1 et 2 matchs de retard.

Devant, Manchester United compte 4 points d'avance sur Tottenham, également avec un match en moins. "Si terminer dans le top 4 suffirait ? Je ne pense pas. (Dans un club comme Tottenham), nous devons gagner des trophées. C'est toujours notre objectif."

"Cet objectif du top 4, c'est la conséquence du fait que nous ne jouons pas aussi bien que nous le voulons. Cela doit être notre seul objectif (en cette fin de saison), mais c'est certain que cela ne suffira à personne dans le club", a regretté Kane dans des propos relayés par talkSPORT.