Nouvel épisode dans la saga Paul Pogba à la Juventus

La fin du tunnel semblait enfin s'entrevoir pour Paul Pogba. Après des mois passés sur la touche, une opération et deux rechutes, le milieu de terrain français avait pu disputer ses premières minutes cette saison sous le maillot de la Juventus de Turin - contre le Torino, le 28 février dernier.

Pogba avait ensuite enchaîné avec 13 minutes contre l'AS Roma le week-end dernier. Il était donc pressenti pour faire partie des plans de Massimiliano Allegri pour la rencontre d'Europa League contre Fribourg ce jeudi (21h).

Sauf que...non. Pogba est en effet écarté pour cette rencontre. La cause : un retard lors de la réunion d'équipe, prévue mercredi soir.

Quand ce ne sont pas les blessures, ce sont les raisons disciplinaires, décidément...

