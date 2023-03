Vertessen sait ce qu'il lui manque pour devenir Diable Rouge

L'attaquant de l'Union ne veut pas encore penser aux Diables Rouges pour le moment. Il estime qu'il doit encore progresser.

Yorbe Vertessen a bien digéré son transfert du PSV à l'Union SG. L'attaquant est immédiatement devenu important pour le club bruxellois.

Vertessen s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws à propos de Johan Bakayoko et des Diables Rouges. "Nous sommes deux joueurs différents. Je n'aurais peut-être pas pensé qu'il allait percer aussi rapidement, mais cela ne me choque pas non plus. Il a un potentiel énorme et je suis heureux pour lui d'avoir si bien réussi. Mais en ce qui me concerne, pour atteindre les Diables Rouges, je dois jouer encore plus et montrer plus de choses.

Vertessen estime donc qu'il peut encore s'améliorer. "Mais mon objectif était d'être important pour l'Union. La question est toujours de savoir si l'on y parvient, mais heureusement, tout se passe bien. Personnellement, ces deux buts et ces deux passes décisives sont déjà très positives. Je me suis récompensé pour mon travail acharné. Mais je ne suis pas encore satisfait de tout. Je suis sûr que je peux encore m'améliorer."