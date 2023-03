Joueurs, managers et anciennes gloires de Premier League solidaires avec Gary Lineker

Joueurs et managers de Premier League ont décidé de ne pas accorder d'interviews à l'émission 'Match of the Day' ce samedi.

Gary Lineker peut compter sur un très grand nombre de marques de solidarité outre-Manche. Le présentateur, et ancien international, est actuellement au coeur d'une tempête après avoir critiqué le gouvernement sur les réseaux sociaux. Cela lui a coûté une mise à pied de la mythique émission de la BBC 'Match of the Day'. En solidarité, les joueurs et les managers de Premier League ne donneront pas d'interviews à l'émission ce samedi. Le syndicat des joueurs britanniques se déclare, en effet, solidaire avec Gary Lineker. Le présentateur et la chaine doivent encore se rencontrer pour discuter, notamment de la manière dont il communique sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit de critiquer la politique de son gouvernement. Cependant, Lineker qui a été le visage de l'émission depuis 1999, reçoit beaucoup de marques de soutien de la part du monde du football, comme des analystes tels qu'Alan Shearer, Ian Wright, Jermaine Jenas, Micah Richards et Alex Scott qui ont refusé de participer à l'émission de ce soir. Plusieurs commentateurs ont également annoncé qu'ils boycotteraient l'émission. La chaîne britannique a annoncé que Match of the Day serait diffusé sans présentateur ni analyste. Un certain nombre de matches seront commentés d'une autre manière.