Genk, l'Union ou l'Antwerp ? Olivier Deschacht livre son favori pour le titre

L'ancien défenseur d'Anderlecht et de Zulte estime que Genk mérite de remporter les lauriers en fin de saison. Ce ne sont cependant pas les Limbourgeois qui remportent la faveur de son pronostic.

Depuis la fin de sa carrière professionnelle en juillet 2021, Olivier Deschacht est toujours un fin suiveur du championnat de Belgique. L'homme de 42 ans s'est livré sur la course au titre dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

"Je pense que le titre reviendra à l'Antwerp, qui accumule la confiance en passant les tours en Coupe de Belgique. S'ils remportent la finale juste avant le début des Play-Offs, ils seront dans une forme idéale pour aller au bout."

L'ancien défenseur central n'exclut certainement pas l'Union, qui a posé beaucoup de problèmes au Great Old en Coupe de Belgique. "On a vu que la différence entre les deux était minime. L'Union est toujours au rendez-vous dans les affrontements de haut de tableau et sera très difficile à éliminer de la course au titre."

L'Antwerp, l'Union, mais le leader depuis le début du championnat s'appelle bien le Racing Genk. "Je pense que c'est l'équipe qui mérite le plus ce titre. On a vu le meilleur Genk cette saison. Mais la saison dernière, ce n'est pas l'équipe qui méritait le plus le titre qui l'a emporté" conclut Deschacht dans les colonnes du quotidien néerlandophone.