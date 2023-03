🎥 Manchester Utd et la Juventus sans trembler, le Fener et Batshuayi à la trappe, Feyenoord atomise le Shakhtar

Avec United et la Juventus, il y avait du beau monde ce soir qui jouait son avenir européen.

Betis - Manchester Utd

Larges vainqueurs au match aller, les Red Devils ont fait le service minimum grâce à un très beau but de de Rashford (55e) après le repos, dont la frappe de loin faisait mouche et validait la seconde victoire des Anglais face aux Andalous.

GOAL | đŸ‡Ș🇾 Betis 0-1 Manchester United đŸŽó §ó ąó „ó źó §ó ż



⚜ Marcus Rashfordpic.twitter.com/Jed1N7mD3v — VAR Tático (@vartatico) March 16, 2023

Fenerbahce - Sevilla

Après avoir perdu Batshuayi sur blessure (voir ici), Valencia sur penalty (41e) mettait le Fener aux commandes. Vainqueurs 2-0 à l'aller, les Andalous tenaient bon et validaient leur billet pour le tour suivant.

Freiburg - Juventus

Avec une avance d'un but prise au match aller, Vlahovic (sur penalty juste avant la pause) rapprochait la Juve un peu plus de la qualification. Réduits à dix suite à l'exclusion de Gulde, les Allemands ne trouvaient pas la faille et Chiesa dans les arrêts de jeu scellait le score à 0-2. La Juve poursuit son parcours.

Feyenoord - Shakhtar Donetsk

Après le match nul de l'aller, les Néerlandais ont atomisé le Shakhtar. Giménez (9e) et Ko¨kcu¨ (24e et 38e) mettaient Feyenoord aux commandes. Après le repos, Idrissi (49e et 60e), Jahanbakhsh (64e) et Danilo (66e) enfonçaient le clou. Kelsy sauvait toutefois l'honneur pour les Ukrainiens.