Europa League : Leverkusen trop fort pour Ryan Mmaee et Ferencvaros, la Roma qualifiée

Suite et fin des rencontres d'Europa League, où le Bayer et la Roma jouaient leur avenir européen.

Ferencvaros - Bayer Leverkusen

Battus 2-0 à l'aller, Ryan Mmaee et les siens ne sont pas parvenus à inverser la tendance. De plus, les Allemands ouvraient le score très rapidement via Diaby (3e), ce qui compliquait encore plus la tâche des Hongrois. Adli (81e) enfonçait le clou en fin de match, les Allemands accèdent aux quarts.

Real Sociedad - Roma

Les Romains valident leur victoire (2-0) du match aller, malgré le nul blanc en Espagne.