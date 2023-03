Ronny Deila a évoqué la situation de Barrett Laursen : "On ne sait pas quand il rentrera"

Arrivé l'été dernier en provenance d'Arminia Bielefeld, le Danois a été freiné par les blessures jusqu'à maintenant. Toutefois, le défenseur a dû rentrer au pays dimanche dernier.

En conférence de presse, Ronny Deila a également évoqué la situation de Barrett Laursen. Le back gauche n'a plus joué la moindre rencontre depuis le 17 janvier dernier. Il avait été victime d'une blessure au ligament du genou qui l'avait écarté des terrains pendant un mois. Il avait fait son retour sur le banc lors du dernier Clasico avant d'être absent du noyau contre Westerlo et le Club de Bruges.

"Il est toujours au Danemark et on ne sait pas quand il rentrera. Il s’agit de problèmes d’ordre privé au niveau familial et on espère avant tout que cela va se normaliser pour lui", a confié Deila.

Jacob Barrett Laursen a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le Standard de Liège cette saison.