Un jeune joueur de l'Antwerp reçoit son premier contrat professionnel

Les clubs belges commencent progressivement à prolonger leurs jeunes pépites en vue de la saison prochaine.

Ces dernières semaines, les clubs belges se montrent de plus en plus actifs pour prolonger leurs jeunes joueurs en vue de la saison prochaine. Équipe première ou noyau espoirs, les cadors de Pro League veulent faire confiance à leur académie et on ne va pas s'en plaindre.

Ce jeudi en fin de journée, c'est le Royal Antwerp qui a annoncé sur ses réseaux sociaux la signature du premier contrat professionnel de Milan Smits, jeune milieu de terrain de 18 ans. Cette saison, le joueur formé au sein de l'académie du Matricule 1 a disputé 13 rencontres de Nationale 1 avec l'équipe espoirs de l'Antwerp.

Monté au jeu à la 87e minute contre Malines le 5 mars dernier, Milan Smits fêtait ses toutes premières minutes en équipe première. Six jours plus tard contre Seraing, le milieu central est resté sur le banc mais faisait partie du noyau professionnel pour la seconde fois de sa carrière... la seconde fois consécutive.