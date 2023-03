Hugo Cuypers veut se montrer face à West Ham, avec les Diables en tête : "Il me reste encore du chemin"

Hugo Cuypers, meilleur buteur de La Gantoise cette saison, est bien décidé à s'illustrer face à West Ham, prochain adversaire en Conference League.

La Gantoise hérite d'un très gros morceau en quarts de finale de la Conference League. Dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, Hugo Cuypers s'est dit impatient, avant de croiser le fer avec les Anglais de West Ham.

"Nous sommes satisfaits du tirage au sort. Les médias parlent souvent de billets accessibles, mais avec cet adversaire, on espère que le stade sera bien rempli", a déclaré Cuypers. "Nos chances ? Il s'agit avant tout de passer une bonne soirée à la maison, de réaliser une bonne performance. Nous devons surtout faire en sorte que la qualification soit encore possible au match retour. J'ai vraiment hâte d'y être. C'est ma toute première campagne européenne. C'est très beau de pouvoir jouer ce quart de finale tout de suite."

Cuypers voudra également tout faire, que ce soit contre les Hammers ou pour la suite, de se mettre en évidence aux yeux de Domenico Tedesco, le sélectionneur national. "Que je l'espère ou non, il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer en 9. Je pense surtout que je dois encore faire du chemin. Je me concentre sur La Gantoise et je veux faire une bonne fin de saison, en tirer le maximum. Les deux ambitions vont-elles ensemble ? Bien sûr ?"