🎥 Deux exclusions, 120 secondes de folie et un quart de finale renversant entre United et Fulham

Fulham semblait bien parti pour aller chercher un ticket pour les demi-finales de la FA Cup. Jusqu'Ă la 72e minute et les deux exclusions qui ont remis Manchester United en selle.

Drôle d'après-midi pour Aleksandar Mitrovic avec Fulham. L'ancien Anderlechtois a d'abord lancé Fulham vers les demi-finales de la FA Cup en ouvrant le score à la 50e minute de jeu. Avant de se faire exclure, 22 minutes plus tard et de relancer les Red Devils. D'autant que Willian a, lui aussi, été renvoyé aux vestiaires.

À 11 contre 9, les Red Devils en ont évidemment profité. Ils ont planté deux buts en deux minutes pour passer devant: Bruno Fernandes a égalisé sur penalty et Marcel Sabitzer a permis à Man U de passer devant et Fernandes a définitivement assuré la qualification dans les arrêts de jeu (3-1). United rejoint City, Sheffield United et Brighton dans le dernier carré.

Les Red Devils peuvent donc toujours espérer le triplé. S'ils sont trop loin d'Arsenal pour espérer aller chercher le titre en Premier League, les hommes d'Erin ten Hag, qui ont déjà remporté la League Cup, sont encore engagés en Europa League et en FA Cup.