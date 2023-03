Jean Butez sait ce qu'il a manqué à l'Antwerp, et ce n'est pas Vincent Janssen

Jean Butez était déçu après la défaite de l'Antwerp contre Charleroi. Il estime que son équipe avait tout en main pour prendre les trois points contre les Zèbres.

"Un Hold-up ? Je pense que c'est le bon mot pour ce match", souligne directement Jean Butez après la rencontre. "Nous sommes abattus, déçu, car nous avons eu assez d'occasions tant en première qu'en deuxième période. On pensait que ce serait plus simple après la carte rouge, mais en face Koffi a fait le match qu'il faut. Parfois, l'équipe qui mérite le plus ne gagne pas".

"Charleroi a été très efficace. Ils ont marqué sur leur seule frappe du match. Nous, nous n'avons pas été réalistes, c'est pour cela que nous perdons le match. Le positif, c'est que nous nous sommes créés beaucoup d'occasions contre une équipe qui n'encaisse pas beaucoup".

Le nom de Vincent Janssen était évidemment sur toutes les lèvres après la défaite. "Il a toujours montré qu'il était important pour nous. Mais ce dimanche, il y avait d'autres joueurs sur le terrain qui ont fait le boulot. Il n'aura manqué que le dernier geste".