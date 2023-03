Marc Degryse pointe du doigt la grande différence entre le Club et La Gantoise

Le Club de Bruges n'a pas parvenu à confirmer après sa victoire contre le Standard. Le champion de Belgique a chuté à Courtrai ce samedi (1-0).

Marc Degryse a vu La Gantoise dépasser le Club de Bruges au classement et s'octtoyer la quatrième place ce dimanche. La différence entre les attaquants des Buffalos et des Gazelles est énorme en ce moment.

"Avec Cuypers et Orban, les Buffalos disposent actuellement de deux attaquants capables de marquer un but à partir de rien. Quelle est la différence avec le Club de Bruges ? Bruges n'a aucune confiance dans les seize derniers mètres", explique Degryse à Het Laatste Nieuws.

Avec deux défaites à l'extérieur contre le KV Ostende et le KV Courtrai, le Club n'a plus la situation en main. Il doit compter sur un faux pas de Gand et tout gagner lui-même pour terminer à la quatrième place.

Rik De Mil reste très positif, mais selon Degryse, il ne peut pas faire autrement. "Que Rik De Mil fasse de son mieux pour mettre l'accent sur le positif, je peux le comprendre. Que pourrait-il faire d'autre ? Mais de toute façon, c'est du langage de coach bien sûr".