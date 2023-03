Exaspéré, Tottenham fixe le prix d'Harry Kane

Lié à Tottenham jusqu'en 2024, l'attaquant anglais risque d'animer le prochain mercato estival.

Harry Kane (29 ans, 28 matchs et 21 buts en Premier League cette saison) intéresse surtout Manchester United, mais Tottenham souhaiterait conserver son capitaine et éviter son départ chez un concurrent direct. Selon The Times, les Spurs ont donc fixé un prix estimé à environ 114 millions d'euros à verser en une seule fois afin de refroidir les Red Devils qui ne voudront pas perdre de temps dans leur recrutement.

Le serial buteur (204 buts en PL) également convoité par le Real Madrid et le Bayern Munich, se verrait bien rester en Angleterre étant donné qu'il rêve de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, un record appartenant à Alan Shearer (260 réalisations).