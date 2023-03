Romelu Lukaku, bourreau de Gigi Buffon : "Le plus grand regret de ma carrière"

Le légendaire gardien italien, encore actif à 45 ans, est revenu sur son passage au Paris saint-Germain.

Ce fut l'un des transferts les plus surprenants de l'histoire récente du football : après 17 ans passés à la Juventus de Turin, Gianluigi Buffon décide de rejoindre le PSG, à 40 ans. Son passage au PSG ne sera pas couronné de succès. On se rappelle de sa bourde en 8e de finales retour face à Manchester United, qui offre le but de l'espoir à Romelu Lukaku. Après une saison et un titre de Ligue 1, Buffon retournera finalement à la Juventus.

Dans une interview accordée à Bobo TV, le gardien italien dit regretter cette sortie prématurée en Ligue des Champions, précipitée par un doublé de Lukaku.

"Le niveau de jeu que j’ai vu au PSG, je ne le reverrai jamais dans ma vie. J’avais le sentiment de jouer la Ligue des Champions en me disant qu’on était plus forts que les autres. Je l’ai dit à ma femme et à mon agent que nous avons tout gâché. Manchester United est venu au Parc des Princes avec des mômes en plus de De Gea, Lukaku et Rashford. Nous avons vraiment tout gâché en craquant mentalement. C'est probablement le plus grand regret de ma carrière. Nous étions très forts. Nous avions une superteam", a confié Buffon, qui est également revenu sur son départ du club, justifié par sa place de numéro 2 derrière Areola.

"C'était une question de respect. Comment est-ce qu'on peut vous dire en mars que vous ne jouerez pas l'année prochaine ? Qu'est ce que ce jeu ? Ce n'est pas du sport", a fustigé Buffon.