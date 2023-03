Gerard Piqué annonce la retraite imminente d'un ancien joueur du Barca

Grand talent du Barca, l'Espagnol de 32 ans n'a pas eu la carrière qu'on lui prédisait. Il faut désormais parler au passé : Bojan Krkic vit ses dernières heures comme joueur de foot.

Lancé en équipe première alors qu'il n'avait que 17 ans en équipe première, Bojan Krkic a été annoné très tôt comme l'un des plus grands talents de la Masia. Si son bilan renseigne tout de même 41 buts et 19 assists au sein du grand Barca de Pep Guardiola, la carrière du wonderboy espagnol n'est pas à la hauteur de ce que le monde du football lui promettait.

Parti à l'AS Roma en 2011, Krkic a vécu un lent déclin le menant par l'AC Milan, l'Ajax, Stoke, Mayence, Alaves, l'Impact Montreal et le Vissel Kobe. Au Japon, il avait comme coéquipier un certain Andres Iniesta. Six ans plus âgé, Iniesta devrait rester dans le football plus lontemps que son prometteur cadet. En effet, lors d'un live Twitch, Gerard Piqué a confirmé que Krkic vient de convoquer la presse au Camp Nou demain sur le coup de midi pour annoncer sa retraite. Sans club depuis deux mois, le joueur va donc raccrocher les crampons à 32 ans. Après la retraite de Mesut Ozil il y a quelques heures, c'est un nouveau geste fort dans la lutte contre le report de l'âge de la retraite mené par nos voisins français.