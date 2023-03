Kevin De Bruyne, nouveau capitaine des Diables Rouges, évoque sa retraite internationale

Kevin De Bruyne a officiellement été désigné comme nouveau capitaine des Diables Rouges. Que les fans belges se rassurent : il semble encore décidé à rendre de bons et loyaux services à son équipe nationale pendant de longues années.

Nommé capitaine de l'ère Domenico Tedesco, Kevin De Bruyne a réagi à ce nouveau rôle, dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. "C'est un moment de fierté pour moi. Cela fait longtemps que je joue pour la Belgique. C'est un honneur de représenter ce pays. J'espère que je remplirai bien ce rôle."

De Bruyne a également livré ses premières impressions sur le coach italo-allemand. Il raconte que leur première entrevue s'est déroulée...par visioconférence. "Il était venu à Manchester pour le match contre Leipzig, mais j'étais malade. Il était donc venu pour rien", raconte De Bruyne. "J'ai joué contre lui lorsqu'il était entraîneur de Schalke et de Leipzig, et je sais donc un peu comment il veut jouer au football. Je pense que c'est un entraîneur très moderne : beaucoup d'énergie, beaucoup de pression vers l'avant. Nous devrons nous adapter, le plus rapidement possible j'espère."

De Bruyne a également été questionné quant à la récente retraite internationale de plusieurs cadres des Diables Rouges (Eden Hazard, Toby Alderweireld, Simon Mignolet). Forcément, il était aussi question de savoir ses intentions pour la suite de sa propre carrière. Il s'est montré rassurant. "J'aime toujours autant venir autant venir ici (en équipe nationale). Tant que je m'amuse, je reste. Il arrivera bien sûr un jour où cela sera assez."