"Je sens déjà des différences avec Tedesco"

Le nouveau sélectionneur prend petit à petit ses marques avec le groupe. Comme les autres diables, Leandro Trossard y voit déjà des changements par rapport à l'ère Martinez.

Il était l'un de ceux qui frappait le plus fort à la porte du onze de base des Diables Rouges, souvent fermée par Roberto Martinez. En conférence de presse, Leandro Trossard n'a pas cacher que le changement de sélectionneur représentait une opportunité pour lui : "C’est un nouveau départ pour moi aussi à titre personnel. J’espère avoir plus de temps de jeu que par le passé, bien sûr. Avec le coach, on n’a pas encore parlé de mon rôle. On a seulement passé deux jours ensemble, c’est normal de prendre un peu de temps pour construite les choses".

Malgré ce peu de temps passé ensemble, le joueur d'Arsenal note déjà des changements : "Tout ça apporte une nouvelle dynamique dans le groupe. Je pense que l’entraineur voudra qu’on mette beaucoup de pression pour récupérer le ballon et aller se procurer des opportunités. Je ne sais pas je vais débuter un match, deux ou aucun. Tout ça va dépendre du système et des choix du coach mais je sens déjà des différences. On doit travailler sur la tactique. Techniquement, je pense qu’on est une excellente équipe". Les premiers travaux de l'ère Domenico Tedesco seront scrutés avec attention vendredi à l'occasion du déplacement en Suède.