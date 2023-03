L'entrejeu des Diables, véritable clé de voute de la victoire en Suède ?

Ce vendredi, Domenico Tedesco pourrait aligner un entrejeu composé de Roméo Lavia et Amadou Onana, avec Kevin De Bruyne devant eux. Selon les observateurs locaux, ce trio pourrait amener une clé majeure d'une victoire belge.

J-1 pour la Belgique qui disputera son premier match de qualifications pour l'Euro 2024 ce vendredi soir, en Suède. Pour sa première, Domenico Tedesco aura plusieurs choix à faire, notamment sur le plan défensif. Trois ou quatre joueurs devant Thibaut Courtois ? Wout Faes et Sebastiaan Bornaux pourront-ils chiper les places presque promises à Arthur Theate, Jan Vertonghen et Zeno Debast ?

Selon les premières rumeurs et projections, Domenico Tedesco pourrait décider d'aligner un entrejeu composé de Roméo Lavia, Amadou Onana et Kevin De Bruyne. Un trio qui, il faut le dire, fait saliver. Deux jeunes milieux de terrain placés juste derrière le capitaine et chef d'orchestre de l'équipe, on ne demande qu'à voir.

Mangala Lavia De Bruyne

D'ailleurs, en se renseignant sur cette équipe suédoise et en discutant avec plusieurs observateurs locaux, on se rend compte que ce trio au milieu de terrain pourrait devenir la véritable clé de ce match. Selon les informations locales, la Suède pourrait se présenter dans une sorte de 4-4-2, avec un cœur du jeu composé d'Albin Ekdal et de Samuel Gustafson.

En 2 contre 3, la Belgique pourrait être en supériorité numérique, même si Emil Forsberg (à gauche) et Jesper Karlström (à droite) devraient essayer de créer le surnombre aussi souvent que possible. Si Albin Ekdal est un joueur expérimenté et reconnu sur le plan européen, c'est beaucoup moins le cas de Gustafson, qui évolue toujours en D1 suédoise (BK Häcken).

C'est d'ailleurs ce joueur, que l'on nous présente comme "un joueur de synthétique" qui pourrait être en difficulté contre les Diables. Le milieu de terrain de 28 ans n'a pas l'habitude de livrer ses plus grandes prestations sur les terrains en herbe, grandement moins présents en Suède qu'en Belgique. Ici, toutes les équipes du top ou presque jouent sur synthétique, ce qui crée d'ailleurs de vives discussions. Sauf que ce n'est pas le cas de la Friends Arena, qui ne serait d'ailleurs pas un véritable billard ce vendredi soir.

Gare aux contres !

En Suède, même si on est très confiants sur l'issue de cette rencontre face à la Belgique, on craint que ce milieu de terrain soit noyé par les récupérations de Lavia et Onana et dépassé par les passes tranchantes de De Bruyne. Une chose est sûre, prendre le contrôle de l'entrejeu devrait permettre à la Belgique de s'installer dans le camp de son adversaire et de prendre en main cette rencontre.

Subir, la Suède sait le faire. On se rappelle notamment de l'Euro 2020 de cette nation, qui s'était quasiment qualifiée pour les 1/4 de finale en affichant un style défensif, solide mais efficace. Le principal danger de cette équipe, c'est son duo offensif composé de Dejan Kulusevski et Alexander Isak. Si Domenico Tedesco trouve la solution pour museler ces deux avants, la bataille du milieu de terrain deviendra alors la véritable clé de voute de ce match.