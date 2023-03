Un joueur de Westerlo remercie... Vincent Kompany

Après la trêve hivernale, Kyan Vaesen a complètement percé à Westerlo. Il fait désormais partie de l'équipe nationale U21 du sélectionneur Jacky Mathijssen. Le départ de Lyle Foster a été crucial pour le jeune Belge.

Foster a été recruté par le Burnley FC de Vincent Kompany. Vaesen pourrait donc le remercier. "On peut dire ça comme ça, oui", a déclaré l'attaquant en riant au Het Belang Van Limburg. "Bien sûr, c'est aussi grâce à moi. Dans l'ombre, j'ai toujours travaillé très dur. J'en suis aujourd'hui récompensé. Mentalement et physiquement, j'ai fait des progrès importants.

Vaesen a désormais deux objectifs : le Championnat d'Europe des Nations et les Play-Offs avec Westerlo. "Si nous quittons le top 8, ma saison sera terminée dans quatre semaines. Pour moi aussi, il est donc important de continuer à jouer des matches jusqu'au Championnat d'Europe. Si je peux continuer à me montrer dans ces matches et à marquer des buts, une belle récompense pourrait suivre.

Vaesen en est à six buts en Jupiler Pro League. Son contrat à Westerlo court jusqu'à l'été 2026.