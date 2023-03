Thomas Tuchel évoque les coulisses de son arrivée au Bayern Munich et ses objectifs

Nommé à la tête du Bayern Munich jusqu'en 2025 après le départ de Julian Nagelsmann, le technicien allemand était présenté à la presse par le club bavarois ce samedi.

Thomas Tuchel est revenu sur les premiers contacts avec le Bayern Munich et révélé sa surprise. "J'étais un peu circonspect durant les trente premières secondes de notre première discussion. Je ne savais pas de quoi nous discutions. C'est ensuite devenu clair que c'était pour tout de suite. J'étais totalement surpris. Le timing était surprenant. Je ne m'attendais absolument pas à ça, il n'y avait eu aucun contact avant", a confié l'ancien coach du PSG et de Chelsea devant les journalistes.

"La tendance était forte que je poursuive plutôt ma carrière de coach à l'étranger. Et mardi soir, j'ai reçu un appel du Bayern. J'ai demandé à avoir la nuit comme délai avant de rendre ma décision, mais surtout pour réaliser ce qui se passait véritablement. Le lendemain, nous avons immédiatement trouvé un terrain d'entente. A mes yeux, c'est le choix idéal."

Alors que le Bayern Munich est encore engagé en Coupe d’Allemagne, en Bundesliga et en Ligue des Champions, les objectifs de Thomas Tuchel sont clairs : tout remporter. "Nous n’avons pas beaucoup de temps. Mais il est encore possible de remporter tous les titres. Tout se jouera donc dans les détails. J’ai une idée de ce qu’il faut faire et j’ai vraiment hâte d’y être. Il s’agit de jouer pour tous les titres. Mon amour pour le jeu est bien plus grand que les inquiétudes. Il s’agit d’aborder la tâche avec confiance et nous voulons tout remporter."