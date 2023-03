🎥 Le speech de Kylian Mbappé à la mi-temps

Officiellement nomm√© capitaine de l'√©quipe de France mardi, l'attaquant du PSG a connu sa premi√®re dans ce r√īle face aux Pays-Bas (4-0) vendredi lors des √©liminatoires de l'Euro 2024.

Et malgré la belle avance de la France à la mi-temps, Kylian Mbappé a pris la parole pour mobiliser ses coéquipiers.

"Bien joué les gars. Bien joué, c'est ça hein ! C'est comme ça qu'on entame les matchs. Les entames de match, c'est comme ça ! On laisse pas respirer, rien ! Il y a une seconde période, hein. La même chose, la même chose ! On se relâche pas. On y va, c'est comme ça les gars", a lancé le buteur du Paris Saint-Germain dans une vidéo diffusée ce samedi par la Fédération Française de Football.