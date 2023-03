Cela ne s'arrange pas pour Charles De Ketelaere

Pour le Diable Rouge Charles De Ketelaere, la saison à l'AC Milan semble plus difficile que prévu. L'ancien attaquant du Club de Bruges semble se diriger vers un anniversaire fort peu agréable.

Lorsque le Milan reprendra la compétition contre Naples après la pause internationale, De Ketelaere pourrait ne pas avoir marqué de but pendant toute une année civile. Le joueur de 22 ans jouait encore pour le Club de Bruges lorsqu'il a trouvé le chemin des filets pour la dernière fois, lors de l'avant-dernier match de la saison 2021-22 au Beerschot.

Depuis, De Ketelaere a joué sept autres matches pour le Club de Bruges avant de signer à l'AC Milan à la fin du mois de juin 2022 pour un montant d'environ 35 millions d'euros. Il en est maintenant à 31 matches sans but avec le Milan depuis qu'il a quitté le grand club pour San Siro.

S'il ne trouve pas enfin le chemin des filets lors du prochain match des Diables Rouges contre l'Allemagne, l'attaquant en difficulté atteindra un cap douloureux. Lorsque Milan se rendra à Naples le 2 avril, De Ketelaere n'aura pas marqué en club et en sélection depuis plus d'un an.