Kylian Mbappé au four et au moulin

Le nouveau capitaine de l'équipe de France était une nouvelle fois en conférence de presse aux côtés de Didier Deschamps.

On le sait, de mois en mois, d'année en année, Kylian Mbappé prend de l'importance tant au PSG qu'en équipe de France. Ce dimanche, et avant Irlande - France, Mbappé était une nouvelle fois en conférence de presse. "Cela ne me dérange pas, cela fait partie des responsabilités d'un capitaine", a déclaré l'attaquant.

Si Les Bleus se sont imposés assez facilement contre les Pays-Bas (4-0), Mbappé sait que ce ne sera pas pareil lors de chaque rencontre de l'équipe de France : "Dans l'adversité, on verra ce que cette équipe a dans le ventre. Quelles armes elle utilise pour surmonter ces difficultés. Pour l'instant, on a rendu ce premier match facile. On verra en temps et en heure. Il y aura des moments plus difficiles, mais je pense que cette équipe a le caractère pour surmonter ce genre d'épreuves."

À titre personnel, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG et est désormais à 3 buts du nombre de buts marqués par un certain Michel Platini : "C'est un honneur et c'est la prochaine cible à battre. Je veux continuer mon chemin jusqu'en haut, mais Michel Platini est une légende absolue, que je le dépasse demain ou pas. Je veux continuer ma route et ça passera par Michel Platini."